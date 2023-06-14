Вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса

Технологии, которые уже пришли в жизнь предпринимателя, помогают решать ему текущие задачи.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вице-президент VK по B2B-коммерции и операционному управлению Элина Исагулова в среду, 14 июня, рассказала о важности взаимодействии крупного бизнеса со средним и малым предпринимательством. Об этом она заявила на сессии Петербургского международного экономического форума «Культура взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства».
По ее словам, основная идея заключается в том, чтобы слышать, что необходимо бизнесу, и помогать ему активно решать задачи через технологии.
«Первая и основная задача — это генерить инструменты, которые бы упрощали процессы», — пояснила Исагулова.
Вторым фактором она назвала обучение. По ее словам, обучение способствует тому, чтобы другие люди задумались о предпринимательстве.
«Технологии, которые уже пришли в жизнь предпринимателя, помогают решать ему текущие задачи. Он уже зашел на эту тропу и столкнулся с рядом процессов. А обучение позволяет отойти на шаг назад и создать большую воронку, чтобы молодежь и другие думали — а не стать ли им предпринимателями, не завести ли им свой бизнес», — отметила она.
По словам Исагуловой, через обучение, через цифровую и финансовую грамотность можно расширять верх воронки и способствовать самому возникновению малого и среднего бизнеса.
«Третье — это история про коммуникацию. Я искренне верю в необходимость создания сообществ. Но не просто для галочки, а чтобы эти сообщества помогали вести коммуникацию между крупным и средним бизнесом. В такой коммуникации и рождаются самые классные идеи, которые ты не можешь воплотить по отдельности», — добавила она.
Исагулова подчеркнула, что цель крупного бизнеса — не загрузить, а помочь среднему и малому спокойно реализовать свои идеи.
«Мы как соцсеть и как большая корпорация пытаемся и научить, и сопроводить, и помочь в развитии на всех этапах. Делаем это через меры поддержки и цифровые решения», — заключила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса.
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