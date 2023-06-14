Примаков рассказал о проблемах Россотрудничества из-за санкций Запада

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Работа Россотрудничества была нарушена из-за вмешательства стран Запада.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Глава Россотрудничества Евгений Примаков 14 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал «Известиям» о проблемах, с которыми столкнулось ведомство из-за антироссийских санкций Запада.

«У нас постоянно довольно много проблем, которые начались даже до специальной военной операции, со специальной военной операцией, особенно тем более, что мы попали в девятый, если не ошибаюсь пакет санкций евросоюзовских, Россотрудничество в Евросоюзе, так сказать, под запретом. Это означает, что нам заблокировали банковские счета. Это означает, что где-то поставили под вопрос межправительственное соглашение. Мы же официальный орган власти, поэтому можем работать только там, где есть официальное межправительственное соглашение, где-то под высылку дипломатов попали наши сотрудники», — сказал он.

При этом глава Россотрудничества отметил, что есть меры, позволяющие культурным российским центрам работать в странах Европы.

«В европейских странах в большинстве, там, где мы были, мы продолжаем работать, но мы продолжаем работать, подчеркивая что эти культурные центры, я тщательно подбираю слова, не имеют никакого отношения к Россотрудничеству, работают абсолютно автономно и сами по себе», — объяснил он.

Примаков также указал на то, что ряд стран отказывается от совместных дел с Россотрудничеством из-за давления извне.

«Закрылась Хорватия, Словения, Словакия, Северная Македония, Черногория, было объявлено о том, что выходит из соглашения вот этого самого межправительственного Румыния. Сейчас была большая высылка, румыны объявили о большой высылке дипломатов, там 50 человек, так что мы ожидаем с некоторым пессимизмом развития событий там. Есть сильное давление в нескольких европейских странах. Не хочу их называть, чтобы, так сказать, не будоражить», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как малый и средний бизнес в России адаптируется к внешним условиям.

Тема:
ПМЭФ 2023
14 июн
Представитель ВОЗ в РФ: самые большие потери во время пандемии — потеря жизней медиков
14 июн
Белоусов: применение беспилотников в сельхозотрасли повышает урожайность до 6 раз
14 июн
Технологический суверенитет: какие новинки представили в первый день ПМЭФ
14 июн
В Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС
14 июн
«Уходить от импортозамещения»: как Бугаев предложил развиваться России
14 июн
Вице-президент VK раскрыла секреты взаимодействия крупного и малого бизнеса
14 июн
В Питер с ветерком: в этом году откроют обход Твери на трассе М-11
14 июн
Протасов заявил о растущем интересе граждан к российской косметике
14 июн
В «Сбере» рассказали о 8,6 миллиона мошеннических звонках в сутки
14 июн
«Помойные новости»: Захарова прокомментировала заявления агентства Bloomberg
+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
84.32
0.68 91.07
0.68
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

20:08
Как в кино: горе-гонщик на каршеринге перевернулся на крышу в Петербурге
19:58
Западу не удалось сломить Россию: о чем говорил Путин с премьером Кубы
19:52
«Богиня Калашникова»: Джигурда оригинально поздравил актрису с Днем рождения
19:45
Западные делегации покинули заседание ОБСЕ при показе осколков HIMARS
19:37
Примаков рассказал о проблемах Россотрудничества из-за санкций Запада
19:22
Егор Бероев высказался о сбежавших из России артистах: «Мы все равно сильнее»

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
«Она пьет из-за меня»: Барецкий хочет спасти Волочкову от алкоголя
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео