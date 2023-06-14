Глава МСП рассказал о быстром адаптировании малого и среднего бизнеса в России

Малое и среднее предпринимательство (МСП) адаптируется быстрее, оно более подвижное в текущих условиях, готово прийти на замену и предложить альтернативу. Об этом заявил в среду, 14 июня, глава корпорации МСП Александр Исаевич.

«Бизнесу главное: а) не мешать; б) отдать инструменты; с) сказать что нужно. Действительно, за последние три года был ковид, в текущей ситуации малый и средний бизнес адаптируется быстрее, он более подвижный», — рассказал Исаевич на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

По его словам, преимущество МСП заключается в том, что оно готово быстрее заместить производство и создать альтернативу.

Исаевич отметил, что в России был запрос на развитие бизнеса и на него отреагировали. Для этой цели были запущены сервисы на сайте МСП. РФ.

«Мы, по сути, дали инструмент. <…> Одна компания начала поставлять и заменять шведские подшипники в Белоруссии, другая компания крупному металлургическому комплексу помогает в импортозамещении оборудования. Третья компания по сельскохозяйственному направлению вышла в Армению», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказали о важности взаимодействии крупного бизнеса со средним и малым предпринимательством.