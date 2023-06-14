Ушаков раскрыл, какие страны примут примут участие в мероприятиях ПМЭФ-2023

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 237 0

Ушаков: ПМЭФ посетят высокопоставленные лица из более 15 стран

Ушаков раскрыл, какие страны примут примут участие в мероприятиях ПМЭФ-2023

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
ПМЭФ 2023

Представитель Кремля отметил, что в этом году на ПМЭФ ожидается «достаточно массированное участие иностранных гостей».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в мероприятиях Петербургского международного экономического форума в 2023 году примут участие делегации более чем из 15 стран мира. Об этом он рассказал в рамках брифинга о ПМЭФ.

«В Петербурге будут высокопоставленные официальные лица из более 15 стран», — прокомментировал помощник Владимира Путина.

Ушаков отметил, что среди высокопоставленных лиц на форуме будет президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Он не просто поприсутствует на пленарном заседании с российским президентом, но и примет участие в обсуждениях и выступит с собственной речью.

В Кремле отметили, что президент из Армении, Южной Осетии, а также премьер Кубы выступят в рамках церемонии открытия форума. В целом, акцентировал внимание Ушаков, на мероприятиях в Санкт-Петербурге в этом году ожидают активное участие иностранных гостей.

Юрий Ушаков признался, что не может озвучить точное число участников, так как не знает четких планов всех высокопоставленных лиц. Например, он не обладает информацией, посетит ли ПМЭФ делегация из Афганистана.

Петербургский международный экономический форум стартовал в России 14 июня и продлится до 17 числа. На пятницу, 16 июня, в программе форма запланировано пленарное заседание с участием всех присутствующих представителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что РФ и Алжир подпишут декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.

Тема:
ПМЭФ 2023
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