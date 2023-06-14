Ушаков: РФ и Алжир подпишут декларацию об углубленном стратегическом партнерстве

Алжирский президент запланировал насыщенную, но сложную программу в рамках своего госвизита в Россию.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о подготовке России и Алжира к заключению декларации об углубленном стратегическом партнерстве. Об этом государственный деятель рассказал в рамках брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Ушакова, президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Россию с государственным визитом, в рамках которого запланирован контакт с главой РФ Владимиром Путиным. На встрече стороны собираются подписать декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.
Ушаков подчеркнул, что ее заключение позволит вывести российско-алжирские отношения на качественно новый, продвинутый уровень.
Помощник президента добавил, что Путин и Теббун планируют подписать еще порядка девяти совместных документов. По его словам, в 2022 году исполнилось 60 лет с момента установления дипломатических мостов между Москвой и Алжиром — одним из крупнейших торговых партнеров России в Африке.
Ранее 5-tv.ru писал, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.
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