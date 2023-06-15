«Нарастили мышцы»: Силуанов рассказал о новой реальности в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

Силуанов заявил о выработке антител к новой реальности у РФ за прошедший год

«Нарастили мышцы»: Силуанов рассказал о новой реальности в России

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
ПМЭФ 2023

По мнению министра, трансформация экономики страны просто неизбежна.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что Россия за последний год выработала антитела к новой реальности. Об этом он заявил, выступая на ПМЭФ-2023.

«Мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», — сказал Силуанов.

По его словам, в нашей стране уже совсем неизбежна произойдет трансформация экономики, а России в этот момент необходимо найти свое место и увеличить долю в мировом «пироге».

Также Силуанов добавил, что для других стран, например, эта трансформация происходит очень болезненно. Особенно для тех, кто был раньше мировым лидером.

До этого глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что Россия и дальше будет оставаться экспортно ориентированной страной. Но в сжатые сроки перестроить экономику невозможно, да и в этом совершенно нет необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пройдет второй день ПМЭФ-2023.

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