Бежали с поля боя: появилось видео уничтожения Leopard беспилотником «Ланцет»

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БПЛА «Ланцет» уничтожил танк Leopard в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Машину наши военные обнаружили после того, как она выдвинулась на огневую позицию.

Российские военные атаковали украинские позиции с воздуха. В сети появилось видео уничтожения танка Leopard дроном-камикадзе «Ланцет».

Вражескую машину наши военные обнаружили после того, как она выдвинулась на огневую позицию. После удара экипаж бросил горящую технику и бежал с поля боя.

На малых высотах хорошо себя зарекомендовали и ударные вертолеты Ми-28. На одном из направлений спецоперации они ликвидировали опорные пункты и бронированную технику противника.

Разобрались и с американскими установками HIMARS. Наши войска уничтожили две пусковые установки системы залпового огня.

Тема:
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