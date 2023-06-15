В РСПП призвали поддерживать сотрудников, ставших молодыми родителями

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали компании оказывать поддержку сотрудникам, которые стали молодыми родителями. По словам управляющего директора РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Елены Феоктистовой, в условиях кадровой конкуренции бизнесу важно мотивировать персонал и вкладываться в его развитие.

«Поддержку надо оказывать с первого ребенка. Как только в семье появляется первый ребенок, важно, чтобы семья понимала, что это не бедствие, что не кардинально меняются условия и характер жизни», — сказала Феоктистова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам управляющего директора РСПП, более 53% опрошенных российских компаний сказали, что у них действуют меры семейной поддержки сотрудников. Среди них — дополнительные отпуска, материальная поддержка, жилищные субсидии, содействие семейному отдыху и прочее.

Феоктистова указала на важность поддержки сотрудников, которые впервые стали родителями, поскольку это положительно отразится на демографии. У многих семей может возникнуть мотивация рожать второго и третьего ребенка, даже если изначально ее не было.

Для признания деятельности компаний, которые реализуют меры семейной поддержки, существуют специальные конкурсы. Среди них — конкурс «Лидер ответственного бизнеса», в котором есть номинация «Поддержка сотрудников с семейными обязанностями». Также РСПП анонсировал, что в этом году по поручению президента появится премия для компаний, ведущих ответственный бизнес.

«В этом году по поручению президента РСПП будет учреждать премию для компаний, ведущих ответственный бизнес — для тех компаний, которые ведут свою финансовую отчетность, поскольку очень важно, какой ценой бизнес делает свое дело и достигает своих результатов. Дополнительными критериями будет реализация общественно-значимых проектов, результаты этих проектов, партнерство в этих проектах. Тема с поддержкой семей тоже будет критерием при выборе победителя», — сообщила Феоктистова.

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