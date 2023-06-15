«Русофобская истерика»: Песков отреагировал на действия Австралии в отношении РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 52 0

Песков: Австралия стремится стать отличником в русофобской истерике Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Slimings; 5-tv.ru

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Москва пообещала недружественной стране ответить соответствующим образом.

Австралия стремится занять место «отличницы» и выделиться среди других русофобских стран Запада. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

В Кремле ответили на решение Австралии отменить аренду российской стороной земли посольства рядом с парламентом. По мнению австралийских властей, диппредставительство РФ несет «угрозу национальной безопасности».

«Австралия усердно продвигается в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас в странах Запада. Австралия пытается быть отличником», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что действия Австралии вызывают у российский стороны сожаление. Однако, уточнил он, Москва учитывает антироссийские выпады и оставляет за собой право ответить соответствующим образом.

Ранее 5-tv.ru писал, как в МИД России отреагировали на действия Австралии.

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