«Русофобская истерика»: Песков отреагировал на действия Австралии в отношении РФ

Москва пообещала недружественной стране ответить соответствующим образом.

Австралия стремится занять место «отличницы» и выделиться среди других русофобских стран Запада. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

В Кремле ответили на решение Австралии отменить аренду российской стороной земли посольства рядом с парламентом. По мнению австралийских властей, диппредставительство РФ несет «угрозу национальной безопасности».

«Австралия усердно продвигается в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас в странах Запада. Австралия пытается быть отличником», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что действия Австралии вызывают у российский стороны сожаление. Однако, уточнил он, Москва учитывает антироссийские выпады и оставляет за собой право ответить соответствующим образом.

Ранее 5-tv.ru писал, как в МИД России отреагировали на действия Австралии.