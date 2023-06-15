Гендиректор VK рассказал о мерах поддержки молодых предпринимателей

Компания VК помогает молодым людям регистрироваться как самозанятые, платить налоги и так далее.
Фото: vk.com
Генеральный директор VK Владимир Кириенко на сессии «Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса?» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал о том, как поддержать молодых предпринимателей.
«В первую очередь, это — обучение. Когда есть идеи, не всегда есть набор понятных инструментов и знаний о том, как привлечь свою аудиторию, как вести сообщество, как привлекать клиентов, чтобы с одной стороны делать это эффективно, с другой стороны — соответствовать стандартам, которые есть в индустрии. Мы запускаем большое количество проектов, направленных именно на обучение. Делаем это и совместно, например — с Минэкономразвития», — рассказал Кириенко.
Владимир Кириенко.
По его словам, геополитические изменения четко подсветили, что часть интернет-предпринимателей, считая, что они обладают каким-то активом в виде своих подписчиков в иностранных социальных сетях, вдруг осознали, что этого в одночасье можно лишиться.
«Мы учим правильно выстраивать свое сообщество внутри российских сервисов. Это то, что будет с тобой навсегда. И мы делаем это максимально прозрачно», — подчеркнул гендиректор VK.
Он также рассказал об упрощенной процедуре регистрации на платформе VK — компания помогает молодым людям регистрироваться как самозанятые, платить налоги и пр. По его мнению, задача больших площадок — снимать лишние барьеры.
Кириенко также отметил, что в последнее время средний возраст молодого предпринимательства существенно снижается.
«Хорошо, когда уже попробовали себя в чем-то в раннем возрасте. Это поможет определить будущий вектор их деятельности», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что VK и Чувашская Республика договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации.
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