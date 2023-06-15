VK и Чувашская Республика договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации

Стороны планируют использовать технологии ИИ и предиктивную аналитику для достижения ряда целей.
Фото: vk.com
VK и кабинет министров Чувашской Республики заключили соглашение о сотрудничестве для развития цифровых технологий в регионе. Соответствующий документ подписали заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и заместитель вице-президента VK Ирина Алексеева.
Стороны планируют использовать технологии ИИ и предиктивную аналитику для повышения качества городской среды, поддержки малого и среднего бизнеса и роста инвестиционной привлекательности региона.
Геоаналитические сервисы VK Predict помогут оценить туристический поток Чувашской Республики, определить реальные точки притяжения и достаточность инфраструктуры в этих локациях. Результаты исследований позволят развивать малые города Республики, оптимизировать транспортную инфраструктуру и систему благоустройства.
«Сегодня VK — это целая экосистема сервисов, которая предоставляет информационные продукты для граждан и бизнеса. Нам очень важно развитие сферы цифровых сервисов, внедрение высокотехнологичных решений. Уверен, что мы сможем реализовать совместно с VK много интересных и полезных цифровых сервисов для жителей Чувашии», — сказал Краснов.
«Технологии помогают определять инсайты и проверять гипотезы при развитии туристической и городской инфраструктуры региона. Это позволяет создавать новые объекты и сервисы с фокусом на потребности и запросы жителей и путешественников. Уверена, что наше партнерство станет основой для развития региона и малых городов Республики Чувашия», — комментирует Алексеева.
Партнеры планируют проводить мероприятия и хакатоны для популяризации цифровых отраслей в регионе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Норникель» и VK будут разрабатывать IT-решения для металлургического бизнеса.
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