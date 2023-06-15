Сценарий США не оправдался: как на ПМЭФ обсуждали будущее России

Из Петербурга сегодня приходят новости, от которых зависит будущее. На международном форуме с самого утра говорят о российской экономике.

Уже понятно, что американский сценарий, по которому наша финансовая система должна была давно рухнуть, не оправдался. В рекордно короткие сроки удалось перестроить производство, усилить работу с дружественными странами.

И сегодня мы имеем не только свои автомобили, одежду или косметику: есть запас прочности, чтобы вкладываться в инновации. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок — про отечественные новинки, деньги и дальнейшие перспективы.

Большую экономику начали обсуждать прямо ранним утром. Девять часов по Москве, а в переполнение зале стулья заняты чуть ли не с восьми.

Потому что на сцене финансово-экономический дрим-тим. Или, если без иностранных слов, боссы экономической политики страны — золотой состав — Антон Силуанов, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин.

Вот одна из главных сессий, на которую лучше заранее занимать место. Но выяснилось, что эффективнее стоять: причем рядом с колонкой — так лучше слышно.

В попытке расслышать термины, зал буквально тянется к сцене. О состоянии российской экономике теперь принято говорить спокойно, вполголоса: потому что позиции России сильны.

«Мы нарастили мышцы, мы обеспечили технологический суверенитет. Создали независимые системы, которые позволяют нам дальше дальше развиваться. Мы, собственно, этим и занимались вот этого год. Я хочу сказать, что год прошел неплохо. Выработали так называемые антитела», — отметил Силуанов.

Министр признался: российские компании перестроились быстрее, чем от них ожидали. Для того, что сейчас происходит в мировой экономике, это прекрасный показатель.

Идет масштабная трансформация, и ее результаты видны на стендах форума. Те же отечественные беспилотники или новые автомобили еще полтора года назад были диковинкой, а сейчас выпускаются серийно — не без помощи дружественных стран, конечно.

«Мы видим, что при торговле, при инвестициях на первый план выходят не только вопросы экономической и эффективности, но и как все открыто говорят, вопросы национальной безопасности. Поэтому торговли с дружественными странами, инвестиций выстраивание производственных цепочек тоже происходит, прежде всего, с дружественными странами», — отметила Набиуллина.

Кстати, во время дискуссии глава Центробанка была без традиционной броши, по которой журналисты и участники дискуссий все время пытались угадать посыл ее заявлений. Возможно, потому что происходящее на глобальных рынках сейчас одним термином не описать.

Экономика бывших ее лидеров трещит по швам, а новую систему, по сути, строят сейчас. В кулуарах форума в Петербурге — вместе с дружественными делегациями.

Вот министра промышленности сегодня окружили гости из Арабских Эмиратов. Кстати, в этом году впервые западной прессе отказали в аккредитации.

Не из вредности — это один из способов защитить свой суверенитет. О том, насколько он важен, рассказал нам первый зампред правительства Андрей Белоусов.

«Нужно просто понимать, что экономический суверенитет — неотъемлемая часть многополярного мира. Он не существует без экономического суверенитета стран этой конструкции. Поэтому и ответ на вопрос, важен он или нет», — пояснил чиновник.

Тут ответ очевиден — экономический суверенитет дает прочную основу для развития. И это не значит, что страна должна закрыться от внешних экономик.

О результатах российской экономики красноречиво говорят цифры: сейчас у нас самый низкий уровень безработицы в истории современной России. И, видимо, этот показатель еще улучшится. Как заявили на форуме, половина тех, кто покинул страну в прошлом году, уже вернулись.