Чемпионат среди бизнесменов: какие соглашения уже подписали на ПМЭФ

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Первые крупные инвестиционные контракты подписали на ПМЭФ — 2023

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2023

Типично российский почерк — работать со всеми, кто по-настоящему хочет сотрудничать на равных.

Первые крупные соглашения на полях ПМЭФ уже подписаны: не секрет, что выгодные инвестиционные контракты — цель визита большинства делегаций. В этом году на мероприятии зарегистрированы представители 130 государств.

В некоторых отраслях за возможность сотрудничества развернулась настоящая борьба. Корреспондент «Известий» Николай Иванов продолжит.

Петербургский форум — это чемпионат среди бизнесменов: кто сильнее сможет удивить потенциальных инвесторов, тот и получит миллионный контракт. Гость форума — ОАЭ, чем славятся арабы — так это арабской вязью.

Типично российский почерк — работать со всеми, кто по-настоящему хочет сотрудничать на равных. В Петербург приехали предприниматели из 130 стран, на форуме — 17 тысяч участников.

Вопреки заявлениям западных СМИ, здесь бизнесмены со всего мира, в том числе из Европы. Те, кто понимает: мир больше не однополярный.

Иностранцев не оторвать от российских стендов и не только. На форуме — традиционно — много технологических новинок.

Россия предлагает инновации, основанные на собственных ноу-хау. Например, вот этот промышленный робот может заменить рабочих на заводе.

А здесь — с ним можно сыграть в камень-ножницы-бумага. Российские беспилотники сейчас востребованы по всему миру: вот этот, например, помогает агрономам увидеть, где почва увлажнена, где нет.

А этот дрон — с помощью специального оборудования — помогает разведывать полезные ископаемые. Каждая страна ищет на форуме свою «фишку» — Россия предоставляет неисчерпаемые возможности для сотрудничества.

«Мы хотим наладить путь между Россией и Кот-д’Ивуар морской путь. Чтобы российские корабли ходили к нам, а мы к вам. Кот-д’Ивуар богат какао. Россия богата пшеницей. Россия заинтересована в какао, а Кот-д’Ивуар нужна пшеница», — отметил замгенсека совместной палаты коммерции и индустрии Конан Кофи.

Новые морские маршруты интересуют всех, речь — о Северном морском пути. За последние семь лет грузооборот вырос в восемь раз и достиг 34 миллионов тонн. Цель — 200 миллионов: этому миру нужен новый путь, который не контролируют США или ЕС.

«Агрессивные действия флота Соединенных Штатов в Тихом океане на огнеметание напряженности они заставляют 3 миллиарда людей серьезно думать о том, что неправильно иметь одну транспортную ниточку, связывающую азию с Европой», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Это понимают и в США, на площадке форума — представитель Аляски. Американцев интересуют наши технологии — ведь только у России есть атомный ледокольный флот, который делает проводку судов сквозь арктические льды — круглогодичной. Ничего подобного у самих американцев нет.

Тем более, что сейчас именно Восток — развивается быстрее других континентов. Особенно это ощущается на фоне самоубийственных санкций Запада и последствий пандемии COVID-19.

Кстати, здоровью на форуме — особое внимание. Олимпийские чемпионы Алина Загитова и Артур Далалоян провели в Петербурге зарядку для всех желающих.

Политики и участники форума устроили забег по Северной столице. Бизнесмены, спортсмены и политики сошлись в битве на льду: в итоге предприниматели победили.

А сегодня на Петербургском форуме — основной экономический день. И здесь — в отличие от спорта — главное не участие, а результат: какое место займет Россия в многополярном мире.

Тема:
ПМЭФ 2023
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