Не беспокоить: как в России снизилось число проверок бизнеса

Число проверок бизнеса в России сократилось в 2,6 раза
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
В текущем году общее число инспекций не превысит 100 тысяч.
В России сократилось административное давление на бизнес. Об этом сообщили на сессии «Законодательство о контроле как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме.
«Число его проверок упало до исторического минимума — 340 тысяч в 2022 году. Это в два и шесть раз меньше, чем было в 2021», — говорится в сообщении.
При этом ослабление контроля не привело к снижению безопасности жизни и здоровья граждан.
Также эксперты отметили, что в РФ был принят новый закон о госконтроле, в результате чего в стране сложилась прогрессивная система регулирования, отмечают эксперты. В 2023 году общее число проверок бизнеса не превысит 100 тысяч.
Однако, как рассказал первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Михаил Романов, недобросовестные предприниматели порой используют смягчение контроля не во благо. Так, после резонансных случаев отравления сидром поступает много обращений от граждан с требованием усилить контроль за алкогольной продукцией.
Работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности будет продолжаться.
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