Новые рабочие места обеспечат и контракты, заключенные на полях ПМЭФ — 2023. Банк «РОССИЯ» расширяет свое участие сразу в нескольких регионах, поддерживая и аграриев, и отечественную промышленность, уже традиционно вкладываясь в будущее — в науку и в молодые кадры.

Мощной поддержкой банка заручился образовательный центр «Сириус». Детали узнал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Обязательно проверить ручки для подписания, надежно закрепить футляры и, конечно, убедиться, что в папках — все нужные документы. Последние приготовления перед ответственным моментом.

Банк «РОССИЯ» подписывает сразу два соглашения с федеральной территорией Сириус. Это инвестиции в развитие образования и науки, по сути, всей страны.

На средства банка запустят программы по подготовке специалистов в области информационных и финансовых технологий, а еще продолжат улучшать техническое оснащение центра.

«Что касается, это уже даже не планов, мы начали работу. Там достаточно много по разным направлениям: кампусный центр, центры по различным направлениям развития науки для молодежи и обучения. <…> Но это не только образование и наука, это поддержка подрастающего поколения», — отметил председатель правления АО «АБ „РОССИЯ“» Михаил Клишин.

Готовность вкладывать в будущее — ключевая примета работы одного из ведущих банков России. А главная экономическая площадка страны дает возможность встретиться и договориться со всеми, кто этот подход разделяет.

Стенд Банка «РОССИЯ» на Петербургском экономическом форуме — как центр притяжения бизнеса и государственных инициатив. Неслучайно он окружен площадками российских регионов, многие из которых на деле ощущают поддержку банка.

Наглядный пример — Нижегородская область: там реализуется проект особой экономической зоны «Кулибин». Благодаря подписанному на полях ПМЭФ соглашению, на ее территории появится уже вторая очередь завода по производству силикагелей и силиказолей. Инвестиции на восемь миллиардов рублей — в развитие химической промышленности региона.

«Проект направлен на импортозамещение. Это для промышленности, это для „пищевки“, это для фармацевтики, ну и еще ряда, так сказать, направлений, которые в принципе сегодня активно развиваются в Нижегородской области», — сказал совладелец компании «Руссилика» Михаил Сутягинский.

«Это, безусловно, очень важный шаг для нашего региона. Дзержинск — это город Нижегородской области, один из федеральных центров химической промышленности и приход таких крупных игроков химической индустрии, как группа группа компаний „Титан“, безусловно, является большим прорывом», — добавил замгендиректора корпорации развития Нижегородской области Антон Гаранин.

Что не менее важно — завод позволит создать сотни рабочих мест. В этом и проявляется комплексный подход к инвестициям, главная задача которого — поддержать ключевые отрасли национальной экономики: такие, как аграрная промышленность.

Соглашение о сотрудничестве между банком «РОССИЯ» и «Росагролизингом» поможет запустить новые проекты в области растениеводства, рыбного хозяйства и разведения крупного рогатого скота.

«„Росагролизинг“ как драйвер технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса, конечно же, нуждается в хорошем качественном банковском сервисе и именно такой мы получаем в банке „РОССИЯ"», — подчеркнул гендиректор АО „Росагролизинг“ Павел Косов.

Обновление всего реального сектора — вот амбициозная цель, которую преследует банк «РОССИЯ». Шаг к ее достижению — соглашение с Фондом развития промышленности, оно позволит привлечь дополнительно около 20 миллиардов рублей на новые проекты.

«Для российской промышленности это возможность сделать шаг в своем развитии, мы — фонд развития промышленности, мы про создание новых производств, масштабирование существующих, создание нового продукта, новых технологий», — сказал директор фонда Роман Петруца.

Участие Банка «РОССИЯ» позволит значительно ускорить процесс привлечения средств на новые проекты. Что особенно важно сейчас, когда речь идет о построении суверенной экономики нашей страны.