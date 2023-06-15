«Цойкины рецепты»: какие консервы делает Анита Цой для своего кулинарного бизнеса
Анита Цой представила на ПМЭФ линейку консервированной продукции
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Покупатели чаще всего разбирают острую капусту кимчи. Что еще есть в ассортименте?
Певица Анита Цой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представила свой бизнес. Гости форума могли познакомиться с самодельными консервами премиум-класса.
Стартап под названием «Цойкины рецепты» состоит из консервированных банок варенья, огурцов, помидоров, кабачковой икры и корейской капусты кимчи. Именно ее, отметила певица, разбирают больше всего.
Для своего бизнеса Анита Цой выращивает овощи и ягоды на своей эко-ферме под Москвой, а потом готовит по любимым рецептам семьи.
«Там икра кабачковая, компоты, варенье и так далее. Но кимчи обогнало всех по продажам. Ничего не поделаешь. Наверное доверие ко мне и к продукту складывается больше с кимчи», — с улыбкой рассказала артистка на форуме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анита Цой шокировала поклонников переменами во внешности.
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