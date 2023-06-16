Слишком твердый гранит науки: как уберечь здоровье и психику ребенка от ЕГЭ и ОГЭ

И если денег тратится перед выпускным, прямо скажем, не мало, то нервных клеток — запредельно много! Причем, не столько у родителей, сколько у детей. Весь год перед сдачей экзаменов неокрепшую психику накачивают единственным тезисом — не сдашь, жизнь закончится.

Вот и дети идут на самые разные, порой опасные поступки! Например, начинают пить успокоительные без рецепта и уже окончательно убивают свое здоровье на всю оставшуюся жизнь. Но правда в том, что выход из ситуации есть. Точнее даже несколько. О всех расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Чем ближе был день экзамена, тем сильнее у Сергея тряслись руки. Он понимал: ОГЭ по русскому ему точно не сдать без подготовки. А он так и не может сесть за учебник.

«Я толком не успел ничего сделать, потому что у меня были соревнования по баскетболу. И я все силы бросил, чтобы занять первое место, и толком ничего не успел. Поскольку я очень сильно нервничал, я решил выпить таблетки успокоительные», — рассказывает выпускник девятого класса Сергей Щеглов.

Препарат взял из бабушкиной аптечки, инструкцию даже не читал. Пил столько, что не выдержало сердце. Когда родители заметили: ребенок стал вялым и отвечал невпопад. Было поздно.

«Он с тренировки вечером пришел — упал. И у него сердце стало биться сильно, очень. Естественно, скорую вызвали. Ну, результат — лекарства и стресс перед экзаменами, все это наложилось. Особенно лекарства, я думаю. Потому что это мои лекарства! Их нельзя подросткам пить», — рассказывает бабушка школьника Нина Щегова.

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Из-за нервотрепки перед экзаменами подростки стали все чаще попадать в больницы с передозировкой успокоительными. Они пьют таблетки упаковками, чтобы быстро и наверняка справиться с нагрузкой. Вот только получают обратный эффект — успокаиваются до отупения, сонливости и снижения работоспособности. Вплоть до потери сознания. Если седативные препараты пьет подросток — побочные и негативные реакции может быть сильнее, чем у взрослого.

«Каждый антидепрессант усваивается на единицу массы тела. Чем легче человек, чем более у него незрелая центральная нервная система, тем более будут выражены эффекты», — рассказывает нарколог Михаил Шуров.

Врачи предупреждают: если бесконтрольно принимать успокоительные — будет проще ПРОВАЛИТЬ, а не сдать экзамен. Вместо того чтобы снять стресс, лекарства вызовут заторможенность. И не дадут решить даже легкое задание. Вот только точно так же работает и страх завалить экзамен. Дети ломаются, когда взрослые все время твердят, насколько этот тест важен для будущего.

«Им учителя говорят: “ Ты не сдашь ОГЭ и ЕГЭ. Ты пойдешь работать дворником.» Пугают всякими разнообразными средствами. Бесспорно, так делать нельзя», — рассказывает учитель истории Александр Оджо.

Так было со старшим сыном Дарьи. Он все время боялся подвести родителей и преподавателей. Напряжение росло незаметно — пока ребенок не упал в обморок сразу после выхода с экзамена. И вместо поступления два месяца лечился в больнице.

«Давление 200, 230. В общем критическое, его на скорой сразу в этот представляете. В неврологию и в кардиологию, не знали, куда его класть», — рассказывает мать мальчика.

Для себя Дарья поняла: избежать нервных срывов можно, если говорить детям, что ЕГЭ и ОГЭ — не такие великие и ужасные, как сейчас им могут показаться. Ее младший сын — хорошист и точно знает: стобалльный результат не гарантирует успешную карьеру. Еще он счастлив, что на него не давят как на сверстников.

«И это прям реально подбешивает немного. Поэтому хочется как-то заниматься свои делом, сказать, что я сдам, пожалуйста, не трогайте меня со своими упреками», — рассказывает подросток.

Психологи советуют родителям: вместо того чтобы еще больше нервировать ребенка — с ним лучше обсудить, что делать в случае полного провала.

«Проговорить самый плохой сценарий и проговорить более реалистичный. Наберешь 300 баллов — отлично, тогда сюда. Наберешь поменьше, тогда план „Б“ вот такой. Если у нас есть три варианта — мозг успокаивается, уровень тревоги очень сильно снижается», — рассказывает клинический психолог Дмитрий Кудряшов.

Снизить стресс могут и таблетки, но только если принимать их разумно — и после консультации с врачом. В противном случае, можно как Сергей поплатиться здоровьем. Экзамен он сдал, но после передозировки успокоительным заниматься любимым спортом врачи ему категорически запретили.