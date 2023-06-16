Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ-2023

На фоне наглых попыток «врагов» дестабилизировать ситуацию в стране принятые меры более чем оправданы.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме были предусмотрены усиленные меры безопасности. Он отметил, что речь идет также и про безопасность в информационной сфере.
«Меры безопасности и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, беспрецедентные», — сообщил он журналистам.
По его словам, это правильная стратегия и нормальная практика в связи с тем, что «враги» Росси предпринимают попытки нанести удар по деятельности страны. Он отметил, что противники действуют достаточно нагло, поэтому проявление бдительности и принятие дополнительных мер предосторожности необходимо.
Официальный представитель Кремля добавил, что в местах проведения мероприятий форума функционирует беспроводная сеть WI-FI, которая работает бесперебойно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ.
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