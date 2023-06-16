АвтоВАЗ назвал причину, по которой у Грефа не завелась новая Lada Aura

При этом участники ПМЭФ успешно доехали на машине до площадки форума, несмотря на неудачный старт.

Пресс-служба АвтоВАЗа назвала причину, из-за которой новый автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura не завелся с первого раза при попытке протестировать его на Петербургском международном экономическом форуме. В компании «Известиям» рассказали, что причина была во включенной передаче и системе защиты от запуска.

Глава Минфина Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф пытались завести автомобиль. Однако, как объяснили в АвтоВАЗе, машина была заглушена после поездки.

«При этом передача была включена. Следующая попытка завести автомобиль не получилась, так как сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче», — прокомментировали в пресс-службе.

В АвтоВАЗе добавили, что автомобиль удалось успешно завести после перевода его в режим «Паркинг». Глава Минфина сел за руль новинки отечественного автопрома и вместе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым доехал до площадки, на которой проводится форум.

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. На 16 июня запланировано пленарное заседание с участием главы РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минфина Силуанов назвал задачей России увеличение доли в «мировом экономическом пироге».