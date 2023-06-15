Глава Минфина Силуанов назвал задачей России увеличение доли в «мировом экономическом пироге»

По мнению главы Минфина, страна за последний год выработала антитела к новой реальности.

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что России необходимо найти свое место в мировой экономике. Об этом он заявил время выступления на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы Минфина, стране нужно увеличить свою долю в этом «пироге» под названием мировая экономика. В прошлом году Россия смогла выработать антитела к новой реальности, подчеркнул Силуанов. Если все страны болезненно пережили трансформации мировой экономики, особенно те, которые раньше были мировыми лидерами, то РФ приспособилась.

«Мировая трансформация проходит болезненно для других стран. Для тех стран, которые были ранее лидерами. Такая наша самая главная задача — найти место России. Нам важно сделать так, чтобы мы увеличили свою долю в этом „мировом экономическом пироге“, мы нарастили мышцы, создали независимые системы и будем дальше развиваться», — заявил Силуанов.

ПМЭФ-2023 проходит с 14–17 июня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов рассказал о новой реальности в России.