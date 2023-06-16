Карякин и Раджабов сыграли в шахматы с участниками ПМЭФ

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Каждый второй ход против гроссмейстеров делала программа «Менделеев Чесс».

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Гроссмейстеры Сергей Карякин и Теймур Раджабов сыграли в шахматы с участниками ПМЭФ — 2023. Мастерам противостояли не только восемь соперников, но и искусственный интеллект.

Каждый второй ход против Карякина и Раджабова делала программа «Менделеев Чесс». Сеанс одновременной игры завершился выигрышем гроссмейстеров.

Однако, как отметил Карякин, залогом победы стало именно участие живых людей, поскольку без этого фактора компьютерную программу сегодня уже не одолеть.

Тема:
ПМЭФ 2023
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