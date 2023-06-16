Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой «иглы»
Владимир Путин заявил, что тенденция к отказу от нефтегазовой иглы набирает обороты
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Что происходит с данной отраслью?
Президент России Владимир Путин заявил о том, что тенденция к отказу от нефтегазовой «иглы» только набирает оборот. Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме.
«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: „Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы“? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает оборот», — сказал Путин.
ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в мире растет число перевозящих российскую нефть танкеров.
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