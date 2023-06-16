«Палки в колеса»: Путин указал на желание Запада избавиться от конкурентов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

Путин указал на желание Запада избавиться от конкурентов

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

Своими действиями западные страны вредят лишь себе, подчеркнул глава государства.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что Запад привык извлекать сверхвыгоду из своей монополии и ему не нужны конкуренты. Таким мнением глава государства поделился во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Таким участникам рынка не нужны конкуренты, они вставляют палки в колеса», — прокомментировал Путин.

Президент добавил, что недружественные России страны своими действиями подрывают лишь свою репутацию на мировой арене, буквально «отменяют» ее. Он отметил, что Запад стремится в полному контролю во всех сферах, в том числе политической. По его словам, они пытаются навязать всему миру свою технику, самолеты, корабли, лекарства банковские системы и продукты из иных областей, чтобы другие игроки рынка не сумели предложить потребителям альтернативу.

Однако, подчеркнул Путин, пока действия Запада вредят только ему самому, Россия продолжает сохранять свои позиции на международных рынках. Необъятная, по его словам, продолжит свою активную деятельность ев сфере международной торговли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой «иглы».

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