Путин поставил точку в вопросе зависимости России от Китая: «Вы уже попали»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 93 0

Путин: говорящие о зависимости РФ от Китая сами давно в нее попали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Huanchi; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2023

На Западе обеспокоены сближением Москвы и Пекина. Однако в Европе отношения с Китаем складываются не хуже.

Владимир Путин отреагировал на слухи мировой общественности о то, что Москва попала в зависимость от Пекина. По его словам, инициаторы подобного мнения сами одержимы Китаем. Об этом президент России заявил в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин рассказал, что российская сторона наблюдала многочисленные сообщения о якобы попадании РФ в зависимость от КНР. Однако, считает он, те, кто громче всего кричит об этом, сам давно попал в ловушку Пекина.

«А вы не попадете? Вы уже попали», — прокомментировал он.

Президент подчеркнул, что, согласно показателям, Европа в торговой сфере сотрудничает с КНР намного ближе, чем Россия.

Российско-китайские отношения последние годы стремительно укрепляются. Западные санкции для них — не помеха. В НАТО обеспокоены стратегическим партнерством Москвы и Пекина. Тем временем в КНР призывают не волноваться, а взять в пример родившийся дипломатический союз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на желание Запада избавиться от конкурентов.

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