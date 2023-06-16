Путин поставил точку в вопросе зависимости России от Китая: «Вы уже попали»

Путин: говорящие о зависимости РФ от Китая сами давно в нее попали
Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Huanchi; 5-tv.ru
На Западе обеспокоены сближением Москвы и Пекина. Однако в Европе отношения с Китаем складываются не хуже.
Владимир Путин отреагировал на слухи мировой общественности о то, что Москва попала в зависимость от Пекина. По его словам, инициаторы подобного мнения сами одержимы Китаем. Об этом президент России заявил в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Путин рассказал, что российская сторона наблюдала многочисленные сообщения о якобы попадании РФ в зависимость от КНР. Однако, считает он, те, кто громче всего кричит об этом, сам давно попал в ловушку Пекина.
«А вы не попадете? Вы уже попали», — прокомментировал он.
Президент подчеркнул, что, согласно показателям, Европа в торговой сфере сотрудничает с КНР намного ближе, чем Россия.
Российско-китайские отношения последние годы стремительно укрепляются. Западные санкции для них — не помеха. В НАТО обеспокоены стратегическим партнерством Москвы и Пекина. Тем временем в КНР призывают не волноваться, а взять в пример родившийся дипломатический союз.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин указал на желание Запада избавиться от конкурентов.
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