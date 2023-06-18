Глава Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

В поселке Глушково повреждены жилые дома и здания социальной инфраструктуры.

Два человека пострадали при обстреле украинскими боевиками поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что раненые граждане госпитализированы. По словам Старовойта, в населенном пункте повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

В этот же день сообщалось об обстреле со стороны Украины трех населенных пунктов Курской области, в результате чего повреждения получило здание сахарного завода.

Также украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня Озеряновку и Михайловку в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив около 20 снарядов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской области.