Глава Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле Глушково со стороны ВСУ

Глава Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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В поселке Глушково повреждены жилые дома и здания социальной инфраструктуры.

Два человека пострадали при обстреле украинскими боевиками поселка Глушково Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что раненые граждане госпитализированы. По словам Старовойта, в населенном пункте повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка.

В этот же день сообщалось об обстреле со стороны Украины трех населенных пунктов Курской области, в результате чего повреждения получило здание сахарного завода.

Также украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня Озеряновку и Михайловку в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив около 20 снарядов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два объекта критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

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