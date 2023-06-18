Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и прочих объектов.

В результате разрушения Каховской ГЭС число погибших выросло до 35. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и прочих объектов.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к колоссальным сбросам воды. Почти полностью затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что губернатор Владимир Сальдо сообщил о том, что активная фаза наводнений в Херсонской области завершилась.