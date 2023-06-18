Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 9 0

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий в херсонской области выросло до 35

Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и прочих объектов.

В результате разрушения Каховской ГЭС число погибших выросло до 35. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», — написал Алексеенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что техника МО и МЧС проводит дезинфекцию кладбищ, улиц и прочих объектов.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к колоссальным сбросам воды. Почти полностью затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что губернатор Владимир Сальдо сообщил о том, что активная фаза наводнений в Херсонской области завершилась.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
18 июн
Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась
16 июн
Число погибших после трагедии на Каховской ГЭС выросло до 25
15 июн
«Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
15 июн
Владимир Путин провел встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой
14 июн
В Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС
14 июн
Разрушение Каховской ГЭС признали ЧС федерального характера
14 июн
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нулевой отметки
13 июн
«Били HIMARS»: Путин назвал Украину виновной в трагедии на Каховской ГЭС
13 июн
Число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17
13 июн
Старший лейтенант Матюшин: РФ восстановит территории рядом с Каховской ГЭС
+22° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
83.65
-0.31 91.63
0.66
После шторма всегда наступает штиль: китайский гороскоп на неделю с 19 по...

Последние новости

23:31
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35
23:12
Глава Курской области сообщил о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
22:57
«На самой низкой точке»: глава МИД Китая об отношениях с США
22:45
Садальский сообщил об осквернении могилы актрисы Ирины Макаровой: «Огребут!»
22:19
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
22:07
Почему Билан восемь лет тщательно скрывал крестного сына?

Сейчас читают

«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти
Не приходя в сознание: Кива раскрыл подробности смерти главы ГУР Украины Буданова
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео