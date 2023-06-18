Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 53 0

Уровень воды в регионе существенно снизился. Сколько времени займет полная ликвидация последствий?

Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области завершилась

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

После подтопления территорий Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС вода начала стремительно уходить. Активную фазу наводнения можно считать завершенной. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, опубликовав пост в Telegram-канале.

«Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров», — подчеркнул управленец.

Сальдо отметил, что 36% из 23 тысяч подтопленных домов уже освободились от воды. За минувшие сутки ее уровень упал более чем на четыре сантиметра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

По официальным данным, число погибших при ЧП на Каховской ГЭС достигло 25 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем инспекторы МАГАТЭ попытались сфотографировать блокпосты на ЗАЭС.

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