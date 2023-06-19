«Даже страшно»: Муцениеце ужаснулась после преображения в жену Прилучного

Актриса развелась в 2020-м, но до сих пор не упускает возможности подшутить над мужем и его новой супругой.

Актриса Агата Муцениеце вновь решила подшутить над бывшим мужем Павлом Прилучным и его новой супругой Зепюр Брутян. В социальной сети она опубликовала видео из гримерки, где предстала в необычном для интернет-пользователей образе.

Знаменитости сделали высокую прическу с кудрями. Вероятней всего, Муцениеце надела парик с волосами заметно темнее своих. Девушка, снимавшая актрису на камеру, заметила — она сильно похожа на одну особу, намекая на Брутян. Муцениеце согласилась с ней и добавила, что от такого сходства ей аж не по себе.

«Это даже страшно!» — ответила Муцениеце девушке за кадром.

К слову, Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Расставание сопровождалось громким скандалом. Актриса обвинила мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. Со временем им удалось наладить отношения. Ведь они воспитывают сына и дочку. И, по словам Брутян, наследники мужа с теплотой приняли новорожденного брата.

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