Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС регионы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 88 0

В Кремле напомнили о тяжелой ситуации и больших рисках для жизни людей.

Песков объяснил, почему представителей ООН не пустили в пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС регионы

Фото: MYKOLA TYMCHENKO / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Российская сторона отказала представителям ООН в посещении пострадавших от ЧП на Каховской ГЭС регионов из-за большого риска, а не под надуманным предлогом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации. Гражданское население обстреливается, гибнут люди. Очень сложно обеспечить безопасность и много других нюансов», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в ходе традиционного брифинга.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Кремле отреагировали на готовящийся госпереворот в Белоруссии.

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