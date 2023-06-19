Рэпер Птаха вышел в свет со своей бывшей супругой

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 223 0

Экс-жена обвиняла артиста в многочисленных изменах.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Рэпер Птаха появился на публике в компании своей бывшей жены Ланы Реутовой. О своих планах на лето бывшие супруги эксклюзивно поделились на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ» в разговоре с ведущей спепроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

«У меня сейчас будет готовиться презентация альбома на 28 октября. До этого мы хотим съездить отдохнуть. Потом у меня съемки еще одного клипа должны быть по идее. Мне надо съездить в Крым, заехать в Донецк, Луганск и Мариуполь оттуда», — рассказал Птаха.

По признанию рэпера, отдых начинается для него в тот момент, когда он покидает пределы Москвы.

Бывшая же супруга Птахи, чью руку он крепко держал во время общения со СМИ, была не особо многословна и лишь скромно добавила: «Хотим отдохнуть».

Брак рэпера с Ланой Реутовой был официально расторгнут 20 октября 2022 года. Расставание, которое произошло прошлым летом, сопровождалось многочисленными скандалами, экс-супруга обвиняла Птаху в его постоянных изменах. По признанию Ланы Реутовой, отношения с рэпером были наполнены горечью и разочарованиями, а в какой-то момент девушке даже не хотелось жить. Тем не менее в конце августа супруги воссоединились на крещении четырехмесячной дочери, после чего девушка заявила, что даже в самые темные времена она хорошо относилась к Птахе.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер Птаха развелся.

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