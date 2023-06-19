Нарышкин: в западных спецслужбах не исключают прямо противоположный итог наступления ВСУ
Пособники киевского режима не оставляют попыток противостоять российской армии. «Партнеры» Украины констатируют абсолютный провал.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Несостоятельность и неэффективность украинского наступления уже начали признавать на Западе. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью изданию «Российская газета».
«В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… Не вдаваясь в детали, скажу, что задачи, о которых заявляет киевский режим, оцениваются как недостижимые», — подчеркнул глава ведомства.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что украинская сторона начала анонсированное контрнаступление в зоне СВО. Он указал, что ВС РФ эффективно удается отражать наступательные действия противника, не оставляя ему шансов на реализацию поставленных задач.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери ВСУ на донецком направлении составили более 340 боевиков.
- 19 июн
- Российские военные остановили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении
- 18 июн
- Украинские боевики выпустили 20 ракет по Озеряновке и Михайловке в ДНР
- 18 июн
- Российские военные отразили атаку украинских террористов на запорожском направлении
- 18 июн
- Чей вы, министр? Фронмайер раскритиковал Бербок и Хабека за работу на Украину в ущерб Германии
- 16 июн
- Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
- 16 июн
- «До суровой зимы»: в США объяснили, почему Киев все же начал наступление
- 16 июн
- Расчет «Солнцепека» остановил наступление ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР
- 16 июн
- Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
- 16 июн
- Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
- 15 июн
- Американский полковник о наступлении ВСУ: «Никаких успехов»
Читайте также
32%
-0.31 91.63
0.66
Нашли ошибку?