Украинская погранслужба задержала священника УПЦ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 17 0

Священнослужителя остановили на въезде в Киев и проверили его телефон.

Украинская погранслужба задержала священника УПЦ

Фото: www.globallookpress.com / Victor Guryev

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Священника Украинской православной церкви (УПЦ) на въезде в Киев задержала пограничная служба страны. Они передали мужчину СБУ (Службе безопасности Украины). Об этом 19 июня написали в Telegram-канале пограничной службы страны.

Священника остановили на въезде в столицу Украины и проверили его телефон.

«Как оказалось, мужчина призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь «Не убий», дезинформировал о «революции достоинства», — написали в сообщении погранслужбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские власти выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры. На месте монастыря хотят открыть реабилитационный центр для военных и музей народных промыслов. Министерская комиссия проводила опись имущества, чтобы передать его музею-заповеднику. Прихожане монастыря пытались мешать работе чиновников и периодически возникали потасовки. Несколько православных были задержаны.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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