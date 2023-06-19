Украинская погранслужба задержала священника УПЦ

Священнослужителя остановили на въезде в Киев и проверили его телефон.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Guryev
Священника Украинской православной церкви (УПЦ) на въезде в Киев задержала пограничная служба страны. Они передали мужчину СБУ (Службе безопасности Украины). Об этом 19 июня написали в Telegram-канале пограничной службы страны.
Священника остановили на въезде в столицу Украины и проверили его телефон.
«Как оказалось, мужчина призвал к срыву мобилизации в ряды ВСУ, а в 2015 году агитировал украинцев уклоняться от военной службы, ссылаясь на заповедь «Не убий», дезинформировал о «революции достоинства», — написали в сообщении погранслужбы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские власти выгоняют монахов из Киево-Печерской лавры. На месте монастыря хотят открыть реабилитационный центр для военных и музей народных промыслов. Министерская комиссия проводила опись имущества, чтобы передать его музею-заповеднику. Прихожане монастыря пытались мешать работе чиновников и периодически возникали потасовки. Несколько православных были задержаны.
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