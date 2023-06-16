Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
Министры обороны стран НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru
В Пентагоне подчеркнули: НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Страны НАТО, похоже, не ожидали, что во время контрнаступления ВСУ понесут такие потери. О необходимости срочно нарастить поставки вооружения Киеву заявили министры обороны стран альянса на встрече в Брюсселе.
Так, Канада намерена выделить еще 500 миллионов долларов на снаряды для ПВО. Испания передаст Украине 20 бронетранспортеров, а Польша и Германия заявили о готовности совместно обслуживать танки Leopard.
Кроме того, Берлин намерен поставить ВСУ боеприпасы и зенитные орудия «Гепард». Новые транши с учетом пожеланий Украины также готовят Финляндия, Британия, Дания и Нидерланды.
А в США обсуждают очередной пакет более чем на два миллиарда долларов. При этом в Пентагоне подчеркнули: НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
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