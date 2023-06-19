Пять детей отравились после посещения кафе в Перми

Роспотребнадзор организовал большие проверки.
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Пять детей отравились в кафе в Перми. Информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у пяти из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма, начато санитарно-эпидемиологическое расследование», — написали в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что дети питались в нескольких разных кафе. Специалисты собрали пробы у заболевших детей, сотрудников общепита и в самих точках питания. При обследовании заведений было обнаружено много нарушений санитарного законодательства.
Стало известно, что в кафе, в частности, принимали продукцию без маркировок, там не было нужного количества моющего оборудования, а также была нарушена поточность технологических процессов. Кроме того, в заведениях работали сотрудники, которые предварительно не прошли медицинский осмотр.
В отношении всех кафе были составлены протоколы о временном запрете деятельности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Все материалы были направлены в районные суды Перми и Пермского края.
Дела уже рассмотрели и деятельность всех перечисленных заведений остановили на 30 дней. В ведомстве отметили, что дети покинули Пермский край в удовлетворительном состоянии. А новых случаев отравлений в регионе не зафиксировали.
Ранее 5-tv.ru писал, что Роспортебнадзор озвучил причину отравления шаурмой в Братске.
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