В такт биению ваших сердец: выступление этой звезды нельзя пропустить на «Алых парусах — 2023»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 119 0

Выступление этой звезды нельзя пропустить на «Алых парусах — 2023»

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/ MARC JOHN; 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2023

Самые топовые звезды отечественного шоу-бизнеса поздравят выпускников с главным праздником этого лета!

Уже очень скоро в Петербурге отметят главный праздник всех выпускников — «Алые паруса — 2023». Каждый год — это новые сюрпризы, море положительных эмоций и желаний, которые совершенно точно исполнятся!

Чтобы уже взрослые молодые люди могли поверить в настоящую сказку, организаторы создают все условия. В первую очередь: атмосферу любви и счастья, которая заставит убедиться — возможно даже невозможное! Одной из таких «площадок чудес» в этом году будет Дворцовая площадь, где состоится грандиозный концерт с участием самых топовых звезд отечественного шоу-бизнеса.

Организаторы «Алых парусов — 2023» не стали раскрывать имена всех селебрити, которых пригласили на праздник жизни. Но намекнули: среди самых ожидаемых гостей точно будет Юлианна Караулова — с ней не заскучаешь!

© РИА Новости / Евгений Одиноков

Кто же еще появится на главной сцене Северной столицы 24 июня? Читайте совсем скоро на сайте 5-tv.ru.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Впервые он состоялся 27 июня 1968 года. Сейчас мероприятие является визитной карточкой не только города на Неве, но и всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходит подготовка к «Алым парусам — 2023» в последние дни перед праздником.

Тема:
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