В Николаеве запретили купаться и ловить рыбу

Также нельзя будет продавать биоресурсы без документов об их происхождении. С чем связаны такие строгие меры?

В Николаеве введен полный запрет на купание и ловлю рыбу. Об этом сообщает городской совет в Telegram-канале.

Это произошло из-за разрушения Каховской ГЭС и опасности нахождения в воде.

«В соответствии с распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий ЧС техногенного характера регионального уровня, запрещено купаться и ловить рыбу в речках Николаева», — говорится в сообщении.

Такой запрет введен до 1 июля. Пока он действует на купание в Черном море, Бугском и Днепро-Бугском лиманах, реках Ингулец, Ингул и Южный Буг ниже города Новая Одесса. Там же нельзя ловить рыбу. Более того, до 1 июля запрещается реализация водных биоресурсов без документов о происхождении.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к колоссальным сбросам воды. Почти полностью затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон и Новую Каховку. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

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