ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Хабаровского края, уличенного в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью криптовалюты. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что гражданин России украинского происхождения с помощью криптовалютных инструментов переводил личные сбережения на счет иностранного благотворительного фонда. Оттуда средства шли на приобретение беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для нужд украинской армии.

Действия задержанного квалифицируются как госизмена. Мужчина взят под стражу, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ вынесла предостережение жителю Петербурга за установление контактов с ВСУ.