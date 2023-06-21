ФСБ задержала жителя Хабаровского края за финансирование ВСУ криптовалютой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Уроженец Украины, имеющий российский паспорт, спонсировал покупку дронов и тепловизоров для армии киевского режима.

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя Хабаровского края, уличенного в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью криптовалюты. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что гражданин России украинского происхождения с помощью криптовалютных инструментов переводил личные сбережения на счет иностранного благотворительного фонда. Оттуда средства шли на приобретение беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования для нужд украинской армии.

Действия задержанного квалифицируются как госизмена. Мужчина взят под стражу, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ вынесла предостережение жителю Петербурга за установление контактов с ВСУ.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.23
0.24 92.07
0.27
Вовремя уйти гораздо сложнее, чем вовремя прийти: китайский совет дня на ...

Последние новости

11:16
«С разных сторон»: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении
11:12
В Белоруссии начинается мобилизационное учение
11:04
А вы уже знаете? Какая поп-группа выступит перед выпускниками на «Алых парусах» в Петербурге
11:03
Путин не исключил введения уголовной ответственности за поджоги леса и сухой травы
10:53
Двух подростков госпитализировали после падения с высоты в Саратове
10:52
Байден после визита Блинкена в Пекин назвал Си Цзиньпина диктатором

Сейчас читают

Дай ума: у могилы основателя «Что? Где? Когда?» Ворошилова молят о помощи
Непобедимый Эрдоган, сигналы для России, противоречия и союз с Западом — интервью
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить
Скажется — сбудется: как загадывать желания в День летнего солнцестояния 21 июня

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео