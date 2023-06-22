Песков переадресовал вопрос о ситуации с Чонгарским мостом в Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее предупреждал о планах Киева ударить по Чонгарскому мосту. Информацию прокомментировал пресс-секреьар российского лидера Дмитрий Песков.

«Это вопрос к Минобороны», — заявил он.

Чонгарский мост соединяет Херсонскую область и Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что ВСУ ударили по мосту дальнобойными ракетами Storm Shadow. Сейчас переправа закрыта для движения автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета РФ работают на Чонгарском мосту, который был обстрелян боевиками.