«Дело не в кислороде»: таролог предрекла печальную участь пассажирам батискафа «Титан»

Отправившихся к обломкам «Титаника» туристов разыскивают четвертый день. Надежда найти их живыми угасает с каждой минутой.

Все пятеро туристов, которые отправились на батискафе «Титан» к обломкам трансатлантического пассажирского парохода «Титаник», уже мертвы. Об этом 5-tv.ru сообщила таролог Марианна Абравитова, сделавшая расклад на картах.

«Очень хотелось бы, чтобы эти люди остались живы. Хотя карты таро уже показывают энергию смерти. Люди сейчас ждут, что, может быть, как-то батискаф этот поднимется. Но мне уже показывают, что на самом деле смерть там наступила много-много часов назад. И дело там вообще не в кислороде», — рассказала экстрасенс.

По словам Абравитовой, последнее пристанище «Титаника» — неподходящее место для живых людей. Во-первых, оно пропитано энергетикой смерти. Во-вторых, желание посмотреть на чужую трагедию никогда не приводит ни к чему хорошему.

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«Посещение мест трагедий — где когда-то они произошли или сейчас на ваших глазах происходят — с целью пощекотать себе нервы, конечно, чревато очень страшными последствиями. Если же вы не можете устоять против таких соблазнов, я бы сказала так: вы обречены», — отметила таролог.

Батискаф «Титан» начал исследовательскую миссию к обломкам «Титаника» 18 июня. Однако уже через два часа после погружения в воду он потерял связь с исследовательским судном. Сейчас судно разыскивают 20 кораблей и несколько подводных лодок. Площадь поисков по размеру совпадает с размерами Чеченской республики.

На борту «Титана» находятся пять человек, среди которых есть миллиардеры: президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Билет на судно стоил не менее 250 тысяч долларов.

Надежда найти подводных туристов живыми угасает с каждой минутой — кислорода у них было на 96 часов, и это время сегодня истекло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена богатейшего человека, пропавшего на батискафе, оказалась потомком пассажиров «Титаника».