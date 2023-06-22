Поиски батискафа «Титан» вошли в критическую фазу: кислорода на борту почти не осталось
Поиски батискафа «Титан» вошли в критическую фазу из-за заканчивающегося кислорода
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
Сейчас судно разыскивают порядка 20 кораблей и несколько подводных лодок, однако шансы найти людей живыми тают с каждой минутой.
Поиски батискафа «Титан», который пропал без вести 18 июня, вошли в критическую фазу. Кислорода у пяти членов экипажа осталось на считанные часы, пишет Variety.
Изначально утверждалось, что кислорода на борту хватит на 96 часов — этот срок почти истек. Эксперты допускают, что экипаж мог постараться растянуть резервы. Однако шансы найти людей живыми снижаются с каждой минутой.
Зона поисков батискафа составляет более 16 тысяч квадратных километров — это как вся Чеченская республика. Во вторник и среду спасатели слышали шумы, которые могли исходить от субмарины. Однако установить точное местоположение «Титана» это не помогло.
Сейчас судно разыскивают порядка 20 кораблей и несколько подводных лодок.
Батискаф «Титан» потерял связь с исследовательским судном примерно через два часа после погружения под воду утром 18 июня. Борт с туристами следовал к обломкам «Титаника» — тому самому, который затонул в северной Атлантике в 1912-м.
На борту батискафа собрались очень богатые люди — президент и основатель американской компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. За билет каждый заплатил не мене 250 тысяч долларов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, могут ли сойти с ума люди на борту батискафа «Титан».
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