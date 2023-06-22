Оно отказывает первым: как умирают люди в батискафе и есть ли шанс на реанимацию

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 3 933 0

Вице-адмирал Борисов: туристы в пропавшем батискафе медленно погибнут от удушья, если их не спасут

Фото, видео: © РИА Новости / Рунов; www.globallookpress.com / ABACA; 5-tv.ru

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По расчетам береговой охраны США, на пропавшем аппарате запас кислорода должен был закончиться в 14:08 по московскому времени. Ждет ли людей мучительная смерть?

Туристы в пропавшем батискафе могли погибнуть в бессознательном состоянии. В беседе с 5-tv.ru председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения в 1992–1994 гг. Тенгиз Борисов объяснил, что на такой глубине у людей два исхода — либо смерть от разгерметизации подлодки, либо от кислородного голода.

«Если они не погибли сразу в момент погружения, когда была потеряна связь с батискафом, то они медленно погибнут от удушья», — заявил эксперт.

По его мнению, батискаф уже достаточно остыл, поэтому ситуацию усугубляет также холод, заставляющий людей расходовать больше энергии.

«Если там много углекислого газа, то они заснули, отключились и в таком бессознательном состоянии погибнут», — объяснил Борисов.

Когда закончится кислород, люди заснут, потеряют сознание и затем умрут. По словам эксперта, сначала у туристов угаснет сознание, начнется агония и коматоз, переходящий в гибель.

www.globallookpress.com / ABACA; Личный архив Андрей Кондрахина; 5-tv.ru

При этом, как 5-tv.ru сообщил врач-кардиолог Андрей Кондрахин, смерть в такой ситуации будет поэтапной. В первую очередь он отметил, что туристы могут ухудшить ситуацию, если будут паниковать и нервничать. Дело в том, что так остатки кислорода расходуются быстрее.

«Количество углекислого газа начнет увеличиваться, и начнется ухудшение самочувствия», — пояснил Кондрахин.

Первоначально, продолжил специалист, у них будет ярко выраженная сонливость и слабость. Это связано с тем, что организм не сможет в таких условиях выполнять возложенную на него активность и начнет постепенно терять функции.

Следом за этим состоянием наступит сон, переходящий в предкому. Дальше последуют кома и смерть — процесс очень похож на то, как люди отравляются угарным газом.

Глубоководный аппарат «Титан», доставлявший туристов к обломкам «Титаника», пропал с радаров 18 июня. Пока подлодку ищут, общественность склоняется к разным версиям: кто-то считает туристов давно погибшими, другие верят в счастливый итог, а третьи относятся к этой истории как к черному пиару. Так или иначе, времени на спасение людей остается все меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британец чудом спасся, отказавшись от путешествия к «Титанику» на пропавшем батискафе.

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