В Атлантике обнаружены два фрагмента пропавшего батискафа «Титан»
В ходе поисков было найдено «поле обломков», что означает разрушение подводного аппарата.
Фото: www.globallookpress.com / ABACA
В Атлантическом океане обнаружили два фрагмента обломков пропавшего батискафа «Титан», связь с которым была утеряна при погружении к месту гибели «Титаника». Об этом заявил эксперт и знакомый двух участников злополучного погружения Дэвид Мернс в эфире телеканала Sky News.
Уточняется, что найдены конструкционные части аппарата — посадочная рама (шасси) и задняя крышка. При этом официальные власти пока не подтвердили эту информацию.
Мернс добавил, что в ходе поисков было обнаружено «поле обломков», что означает разрушение подводного аппарата. По словам эксперта, это предполагает наихудшие сценарии, включая имплозию — моментальное сжатие конструкции, фактически взрыв, направленный внутрь. При таком развитии событий экипаж даже мог не успеть понять, что происходит.
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Батискаф с пятью членами экипажа на борту, среди которых были одни из богатейших людей планеты, пропал с радаров примерно через полтора часа после начала погружения 19 июня. В его поисках задействовали и корабли, и самолеты. Ученые полагают, что шансов выжить у исследователей глубин почти не было.
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