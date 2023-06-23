Обратный отсчет: Петербург ждет «Алые паруса»

Петербург с каждым часом все быстрее превращается в одни большие сказочные декорации. «Алые Паруса» пронесутся по Неве уже завтра. Главную площадь города — Дворцовую — уже не узнать! Там еще никогда не было сцены таких масштабов, чтобы на ней умещались одновременно сотни человек. В одном танцевальном шоу задействованы 800 человек! Но гостей праздника поразит даже не это. Что еще — знает Николай Иванов…

Декорации «Алых парусов» — парадный Петербург. Набережная у Эрмитажа. Петропавловская крепость. На Дворцовой кипит работа. Нельзя терять ни минуты. Пока артисты репетируют, строители заводят свою — брутальную — музыку.

Тут — центр притяжения для самых модных и харизматичных. Сложнейшие номера — когда на сцене по полсотни артистов! Это — молодежный блок «Алых парусов». Певцы, танцоры, ведущие — все тут. Отбор — жесточайший.

Молодежному блоку на сцене дали два часа. Популярным исполнителям — не меньше! The Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Моя Мишель, Burito, Gafur.

«Всех выпускников Санкт-Петербурга, все те, кто будут участвовать в фестивале Алые Паруса, я Вам желаю любви, успехов. Скоро увидимся!» — говорит Gafur.

Хедлайнером — станут легендарные «Чайфы». Причем в таком пространстве они вряд ли когда-либо выступали.

Сцена в этом году работает по канонам драматического театра. Декорации все время трансформируются с помощью специальных механизмов. Ну и, конечно, совершенно сумасшедшая мультимедийная картинка на экранах площадью более тысячи квадратных метров.

Геометрия сцены образует «портал в будущее». А с другой стороны Зимнего Дворца — на набережной — погружение в теплые воспоминания из детства. Связь времен через «Алые паруса». Тут тебе — и легендарный мотоцикл «Урал», и авоськи с продуктами, и пионерский горн…

Если на Дворцовой — портал в будущее, то напротив Эрмитажа — окно в прошлое: 60-е, 70-е. Время, когда мотоциклов на улицах было не меньше, чем машин, а вместо мобильных были вот такие будки.

Перед зрителями пронесутся картины из прошлого под любимые мелодии. Все должно быть идеально — прямой эфир не терпит халтуры. У каждого — свой четкий маршрут и задача. У барабанщика Артема — попадать в музыку.

«В такт. Потом переходить. И снова — барабанить», — говорит Артем.

Незначительных движений здесь просто нет. За каждым режиссер водно-пиротехнического шоу Михаил Колпахчиев следит лично.

Репетиции пока без костюмов. Это — сюрприз. В этом году костюмеры провели грандиозную работу. Подготовили около 300 нарядов для артистов. Шили сами. Облазили все винтажные лавки города.

Любимый праздник выпускников возродили в 2005 году после перерыва в четверть века. Инициатива принадлежала Акционерному Банку «РОССИЯ», правительству Петербурга и Пятому каналу. И каждый год сценаристы, режиссеры, артисты, музыканты доказывают: нет предела человеческим возможностям, фантазии, таланту, когда речь идет о том, чтобы подарить вчерашним школьникам мечту и веру в будущее.