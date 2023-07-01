Личная жизнь не равна инфоповоду: как Елена Подкаминская ведет соцсети

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 27 0

Елена Подкаминская не делает свою личную жизнь инфоповодом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhova; 5-tv.ru

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Актриса не любит со своей аудиторией делиться всем, что происходит в ее жизни.

Елена Подкаминская не делает свою личную жизнь инфоповодом. Правилами ведения своих соцсетей актриса эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко на II Национальной премии интернет-контента «ИРИ».

По признанию Подкаминской, она не любит делиться всем, что происходит в ее жизни, в своих социальных сетях. Например, актриса не хочет, чтобы общественность знала, что она ела на завтрак или какого цвета у нее педикюр.

«Люди не должны радоваться или огорчаться всем моим каким-то очень личным темам. Я про личную жизнь, которую я никогда не люблю делать инфоповодом», — отметила Подкаминская.

Актриса старается транслировать позитивную сторону жизни, не рассказывая о своих переживаниях или огорчениях и не вводя свою аудиторию в депрессивное состояние. По убеждению Подкаминской, публичные люди должны, наоборот, воодушевлять своих поклонников и мотивировать их продолжать жить, несмотря на сложные времена.

«Мы (публичные люди) можем принести радость, показать, что мы не унываем, что мы делаем зарядку, что мы любим своих детей, что мы работаем, чтобы вас порадовать и чему-то удивить. Наверное, моя страница про это», — рассказала Подкаминская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подкаминская раскрыла секрет точеной фигуры на пятом десятке.

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