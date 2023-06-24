Обращение президента России Владимира Путина

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 120 0

Все массовые мероприятия в Москве и Московской области отменены. Введен режим КТО.

Фото, видео: Сергей Ильин /ТАСС; 5-tv.ru

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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к гражданам Российской Федерации. Пятый канал ведет прямую трансляцию.

Все массовые мероприятия в Москве и Московской области отменены. Введен режим КТО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер».

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