СМИ: Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 136 0

По данным средств массовой информации, президент России проинформировал лидера Белоруссии о текущей ситуации в стране.

СМИ: Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко, пишет Telegram_канал «Пул Первого». По данным средств массовой информации, президент России проинформировал лидера Белоруссии о текущей ситуации в стране.

Вечером 23 июня стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин распространил видеокадры о якобы нанесении Минобороны России удара по тыловым лагерям компании. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах по тылу вагнеровцев. Там уточнили, что ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Позднее ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Генпрокуратура подтвердила законность этого решения и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям фигуранта. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Силовики круглосуточно информируют президента РФ Владимира Путина об обстановке.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всероссийский школьный выпускной в Кремле отменили.

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