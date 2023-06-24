Академик Инзарцев: корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин

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Алексей Панков
Алексей Панков 32 0

Его обломки получится найти с помощью специального оборудования.

Академик Инзарцев: корпус батискафа «Титан» разорвало из-за микротрещин

Фото: www.globallookpress.com / OceanGate Expeditions

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Корпус батискафа «Титан» мог взорваться при достижении определенной глубины. Все дело в так называемой усталости корпуса и наличии микротрещин. Об этом заявил главный научный сотрудник Института проблем морских технологий имени академика М. Д. Агеева Александр Инзарцев.

«Сообщалось об усталости материала корпуса батискафа, присутствии микротрещин, рекомендациях ограничения глубины погружения, которая в данной экспедиции была превзойдена. Если все действительно обстояло таким образом, то при достижении критического давления корпус мог моментально схлопнуться/взорваться», — заявил специалист.

Инзарцев добавил, что обломки батискафа можно найти с помощью специального оборудования для глубоководных работ. Для этого придется просканировать участок морского дна рядом с «Титаником». Ситуация заметно осложнится, если «Титан» затонул рядом с бортом лайнера или внутри судна. В таком случае не обойтись без поискового батискафа или телеуправляемых необитаемых аппаратов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что батискаф «Титан» утонул из-за нарушений правил безопасности. Пассажиры, скорее всего, погибли сразу после того, как пропала связь.

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