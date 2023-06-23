Погружался к «Титанику» 40 раз, но этот стал последним: что известно о погибших в батискафе
Появился список погибших миллиардеров с батискафа «Титан» у лайнера «Титаник»
Фото: Reuters / HARPERCOLLINS FRANCE
На борту аппарата были настоящие профессионалы своего дела. Что пошло не так?
История, за которой весь мир следил четыре дня, закончилась трагически. Начинают появляться подробности о жизнях людей, которые погибли на батискафе «Титан». Оказалось, что один из погибших был самый опытный акванавт по имени Поль-Анри Наржоле, пишет KP.RU.
Мужчина спускался к знаменитому «Титанику» около 40 раз и все — успешно. Почему именно этот случай стал роковым для него и других людей? Более того, 73-летний Наржоле считается одним из самых главных экспертов по истории легендарного лайнера во всем мире.
Также среди погибших числится и основатель компании, которой принадлежал батискаф, Стоктон Раш. Кстати, его жена является праправнучкой погибших пассажиров самого «Титаника». Еще в роковом списке 58-летний миллиардер из Британии Хэмиш Хардинг — капитан батискафа, который был известен тем, что летал в космос и совершил самую быструю кругосветку в мире. А самым молодым оказался 19-летний Сулейман, отправившийся на батискафе вместе со своим отцом — миллиардером химпромышленности Шахзаде Давудом.
Батискаф с пятью членами экипажа на борту, среди которых были одни из богатейших людей планеты, пропал с радаров примерно через полтора часа после начала погружения 19 июня. В его поисках задействовали и корабли, и самолеты. Ученые полагают, что шансов выжить у исследователей глубин почти не было.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника».
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