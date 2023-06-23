«Они даже не успели понять»: эксперт рассказал, как умирал экипаж батискафа «Титан»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 681 0

Вице-адмирал Борисов назвал нарушение правил безопасности причиной трагедии на батискафе «Титан»

Фото, видео: Reuters / STRINGER; © РИА Новости / Рунов; 5-tv.ru

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Батискаф «Титан» утонул из-за нарушений правил безопасности. К такому мнению пришел председатель комитета по проведению подводных работ особого назначения в 1992–1994 гг. Тенгиз Борисов, объясняя в беседе с 5-tv.ru причины трагедии.

«Я думаю, что были повреждения какие-то этого корпуса. Какое-то незначительное отклонение от идеальной формы произошло. Я сразу сказал, что они, наверное, погибли сразу, когда пропала связь», — объяснил Борисов.

Он убежден, что при хорошем исходе батискаф бы сразу всплыл, сбросив балласт и аккумуляторные батареи. Но то, что этого не случилось, говорил об одном — на борту никто не выжил. При этом сам момент трагедии лишил пассажиров возможности понять, что произошло.

«Я думаю, что они просто услышали столб воды, которая мгновенно все заполнила. Они даже не успели понять, что произошло», — отметил эксперт.

Глубоководный аппарат «Титан» должен был доставить туристов к обломкам «Титаника». Пассажиры вместе с капитаном судна и основателем компании, которая организовывала погружения, перестали выходить на связь 18 июня. Спустя всего 1 час и 45 минут после погружения.

Спустя четыре дня обломки батискафа нашли на дне океана, недалеко от обломков самого «Титаника». В том, что люди на борту погибли, не осталось сомнений — батискаф просто разорвало от давления.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры пропавшего батискафа изнутри

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