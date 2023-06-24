На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с топливом

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 88 0

При этом запасов нефтепродуктов в регионе достаточно.

На нефтебазе в Воронеже произошла разгерметизация резервуара с топливом

Фото: 5-tv.ru

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Разгерметизация резервуара с авиационным топливом произошла на нефтебазе в Воронеже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в резервуаре было пять тонн нефтепродуктов. Тушение возгорания продолжается в штатном режиме. К месту происшествия направили пожарный поезд.

«Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно», — добавил Гусев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к ликвидации возгорания, произошедшего по улице Дмитрова в Воронеже, привлечены более 100 человек и 30 единиц техники.

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